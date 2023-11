"Conversazione tra amici in musica"

Clarinetto e fisarmonica, una ‘strana coppia’? Solo per chi non conosce la storia della musica. Il legame tra i due strumenti è molto forte, e le rispettive sonorità sanno fondersi in modo splendidamente ‘naturale’. A dimostrarlo, domenica (ore 18) al Teatro Sperimentale di Ancona, saranno due interpreti d’eccezione come Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini, ospiti della stagione degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’.

Siete due noti ‘contaminatori’, muovendovi tra jazz, classica e musica popolare. Che cifra stilistica avrà il concerto?

Zanchini: "La connotazione del nostro duo è cameristica, anche se ci definiremmo due musicisti-improvvisatori, quindi legati in particolare al jazz. Entrambi comunque abbiamo approfonditi percorsi accademici classici alle spalle. Spesso abbiamo suonato con orchestre sinfoniche e d’archi".

Mirabassi: "Il programma è più vicino al jazz, ma più a livello di atteggiamento che di linguaggio. Il jazz prevede dosi massicce di improvvisazione. Io e Simone ‘conversiamo’, ed è una conversazione tra vecchi amici. Ci aspettiamo molto l’uno dall’altro. Chiaramente improvvisiamo su temi che sono ben noti a entrambi fin dall’inizio". Suonerete molti brani di vostra composizione, vero?

Zanchini: "Sì, sono pezzi ‘contaminati’ che uniscono il grande mondo del jazz e la musica latinoamericana, la melodia e la raffinatezza della classica. Senza dimenticare le nostre radici popolari. Entro la fine dell’anno uscirà il nostro cd ‘Balli e sballi’, dedicato a musiche che si possono ballare: si va dal calypso alla salsa, dal Brasile alla Musette francese, dalle polke austriache alle mazurke".

Mirabassi: "Tutti i brani popolari sono sottoposti a una disanima improvvisativa. Il linguaggio è una cosa, il contenuto è un’altra. Noi ci ‘diciamo’ certe cose usando una molteplicità di linguaggio. Jazz, classica, musica sudamericana, musica popolare italiana... Sono percorsi incrociati. Lo spettro espressivo è molto ampio".

Clarinetto e fisarmonica stanno bene insieme?

Mirabassi: "Il mio primo disco l’ho fatto con Richard Galliano. Da allora in poi il rapporto con la fisarmonica è stato il filo rosso della mia carriera. Sono strumenti che si fondono in modo magico. Il clarinetto funziona con la vibrazione di un’ancia. La fisarmonica ha un’ancia per ciascuna nota. E’ come un’orchestra di clarinetti. Insieme producono un suono in cui non si capisce chi è chi, se stiamo ascoltando l’uno o l’altra. Lo sancisce la saggezza popolare. In ogni aia dei Paesi del Mediterraneo ci sono un clarinetto e una fisarmonica che suonano insieme".

La fisarmonica però è molto più associata alle musiche tradizionali.

Zanchini: "E’ uno strumento che nasce per far ballare. Basti pensare ai Balcani. Sono stato in tour in Serbia. Ti siedi al ristorante e arrivano dei fisarmonicisti capaci di virtuosismi incredibili. Nei conservatori invece lo strumento è entrato tardi. A Pesaro nel 1992. Io sono stato il primo diplomato in fisarmonica classica, nel 1997".

Mirabassi: "Il clarinetto ha una storia diversa, che inizia con i grandi capolavori di Mozart e Brahms. Negli anni ‘40 il jazz si identificava nello strumento. Si pensi a Benny Goodman. Poi quando il jazz si è evoluto, passando dalle sale da ballo a quelle da concerto, è stato sostituito dal sax. Nella classica contemporanea è molto utilizzato. Proprio con gli Amici della Musica tre anni fa ho suonato il ‘Quartetto per la fine del tempo’ di Messiaen".

Raimondo Montesi