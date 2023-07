Convivente ucciso, sì alla perizia psichiatrica

Una perizia psichiatrica per stabilire se Alessandra Galea sia affetta da un vizio di mente o no. È stata chiesta dalla difesa della donna – l’avvocato Franco Libori – accusata di aver ucciso l’amico con cui conviveva da due anni, Fausto Baldoni, 63 anni. Il delitto si è consumato nell’abitazione dell’uomo, in via Castelli 56, il 3 giugno scorso. La richiesta è stata accolta dalla gip Sonia Piermartini che ha indicato lo psichiatra Luciano Secchiaroli per elaborare la perizia che dovrà stabilire se la donna, 49 anni, era capace di intendere e di volere al momento del fatto e se è in grado di stare a processo. Il conferimento avverrà domani, alla presenza di tutte le parti, sia il legale della donna che quello dei familiari della vittima, l’avvocato Angelo Franceschetti. L’accertamento è stato chiesto con la formula dell’incidente probatorio, servirà infatti ad acquisire e cristallizzare il referto che varrà come prova in caso di processo. Nella sua famiglia c’è un precedente di infermità mentale, la sorella gemella, Consuelo, prosciolta per tre gradi di giudizio dopo aver ucciso, nel 2014, sempre a Fabriano, la madre a colpi di una pistola giocattolo.

Galea è accusata di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. La donna aveva dato una versione, in sede di interrogatorio di garanzia, che parlava di un tentativo di difesa da parte sua. Ci sarebbe stato un approccio sessuale da parte di Baldoni, stando a quanto raccontato dalla 49enne durante l’udienza di convalida, e lei avrebbe reagito per difendersi. Il 63enne, agente di commercio della Gls di Ancona, le avrebbe fatto una avance spinta tanto da scatenare una dura reazione. Per l’accusa, e stando anche agli esiti dell’autopsia svolta sul corpo dell’uomo, la vittima sarebbe stata colpita da una lampada al sale, appoggiata sopra ad un mobile. Baldoni non è morto per una caduta accidentale. Aveva sul viso, frontalmente, i segni delle percosse ricevute, con la lampada che è stata trovata in casa dopo l’arrivo dei carabinieri.

Una morte non immediata, risalente almeno a sei ore prima del suo ritrovamento nell’appartamento di via Castelli, a Fabriano, e quindi inquadrata tra le 10 e mezzogiorno (il corpo era stato trovato dopo le 18). Quella mattina Galea doveva recarsi dai figli, che vivono fuori dalle Marche, e ha lasciato l’abitazione subito dopo l’aggressione subita dal Baldoni. Lo avrebbe solo spinto, allontanato via da lei. Poi ha lasciato la casa, senza nemmeno pensare che c’erano state delle conseguenze. È stata la sorella di Baldoni a dare l’allarme, perché il fratello non le rispondeva al telefono.

Marina Verdenelli