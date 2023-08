Convivenza difficile tra i tre coinquilini: scoppia una lite e arriva anche la polizia

Furente lite tra una coppia e il loro coinquilino, intervento della Polizia di Stato per placare animi decisamente accesi. È accaduto nella notte di giovedì, attorno alle 23.30. Gli operatori hanno raggiunto un’abitazione nei pressi della stazione ferroviaria e hanno trovato una donna rumena di 68 anni in strada: era alterata a causa di una pregressa discussione. Nella palazzina un altro soggetto, 60 anni e anch’egli rumeno, il compagno della donna. Questi ha riferito del litigio che si era scatenato in precedenza con il loro coinquilino, 40 anni e rumeno pure lui, il locatario della stessa casa dove vivevano e che si era chiuso a chiave in una stanza chiedendo di dormire in pace dopo una lite per futili motivi. La polizia ha calmato gli animi piuttosto accesi.