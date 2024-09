Convocato il Consiglio, banco di prova per Pirani

Il 4 settembre, mercoledì prossimo, Osimo ci riprova. Per quella sera infatti è stato riconvocato il Consiglio comunale che la scorsa settimana era stato fatto saltare. Sarà decisivo quel banco per capire se, a conti fatti, il sindaco Francesco Pirani ha la maggioranza con sé. In aula, davanti al primo cittadino, al presidente del Consiglio Stefano Simoncini e a mezza giunta presente, c’erano solo 10 consiglieri su 25. Ne servivano 13 per raggiungere il numero legale.

Assenti i 4 consiglieri di maggioranza latiniani delle Liste civiche da sempre, compreso il leader Dino Latini (compreso Marco Monteburini in quota lista Pirani sindaco). Assenti anche i nove consiglieri del centrosinistra che, hanno ribadito, "non saremo la stampella di questo governo".

C’è il grave rischio che una situazione del genere possa ripetersi di nuovo. Ieri Dino Latini ha avuto contatti con la Regione per chiarire la propria posizione e fare luce sullo scenario futuro. Quello che è stato ribattezzato infatti il caso Osimo è all’attenzione del governo regionale.

A Osimo compatti con Pirani sono chi l’ha sostenuto al ballottaggio con apparentamento Sandro Antonelli, e Fratelli d’Italia. Proprio FdI, con il proprio capogruppo Giorgio Magi e l’assessore Michela Staffolani, confermano, compatti: "Con il blocco ingiustificato dei lavori consigliari, di fatto, si impedisce la realizzazione del programma amministrativo che i cittadini hanno votato per il cambiamento della città. L’amministrazione, comunque, intende proseguire nel suo operato al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati".

All’ordine del giorno ci sarà, di nuovo, la surroga dei due consiglieri che hanno accettato gli incarichi nelle società partecipate, Achille Ginnetti di Progetto Osimo alla Asso sostituito da Marco Fioranelli che ha rinunciato lasciando il posto a Lanfranco Migliozzi, e Alberto Maria Alessandrini di Osimo Libera, diventato presidente di Osimo Servizi, per Fabiola Martini.

Tra le delibere da votare la nomina del componente scelto dal consiglio per il cda della Fondazione Bambozzi. Sarà una sorpresa ma una cosa è certa, mentre la politica cittadina si infiamma su cultura e ristori ai commercianti del San Marco, senza i numeri la città di Osimo rischia davvero di dover tornare a votare alle urne la prossima primavera.

Silvia Santini