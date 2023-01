Cooking Quiz, la carica dei 35mila studenti

Riparte con grande entusiasmo il Cooking Quiz, il concorso didattico nazionale che coinvolge gli istituti Alberghieri d’Italia. Saranno 35mila gli studenti coinvolti nel progetto che in questa edizione avvierà due versioni: il “Cooking Quiz in presenza” attraverso il quale lo staff potrà tornare tra gli studenti e il “Cooking Quiz digital” ovvero collegamenti digitali con le Scuole.

Il tour “in presenza” ha coinvolto, martedì, gli studenti dell’I.I.S. “A. Einstein - A. Nebbia” di Loreto con ottimi risultati. Presenti lo chef Andrea Bertini, Alma Ambassador che ha coinvolto i ragazzi in una lezione molto interessante sulla “pasta fresca” e il docente di Alma Roberto Gardini per l’indirizzo sala-vendita, che ha trattato e coinvolto gli studenti sul tema delle “tecniche di servizio”. Grande soddisfazione per il prof. Paoletti, docente referente per il Cooking Quiz della scuola loretana, per i punteggi ottenuti dai ragazzi: le classi 4^MC enogastronomia, 4^EB sala-vendita e 4^IP pasticceria sono passate alla Finale Nazionale di Roma. L’IIS “Panzini” di Senigallia invece parteciperà alla versione digitale e la loro prova è prevista per il 23 marzo prossimo. Gli studenti finalisti di entrambe le modalità confluiranno nella finalissima nazionale prevista a Roma a maggio dove le classi provenienti da tutta Italia si “sfideranno” per decretare i campioni nazionali.