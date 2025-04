Cooking quiz, l’Einstein Nebbia alle finali internazionali

Dopo mesi di sfide appassionanti, si avvicina il momento più atteso del Cooking Quiz: la Finale Internazionale, che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 14 presso il Palasport Flaminio di Rimini. La nona edizione si è distinta per un respiro ancora più ampio, con l’ingresso ufficiale nel panorama europeo. Infatti il progetto ha registrato numeri da record e accanto agli istituti alberghieri italiani hanno partecipato anche scuole provenienti da Lituania, Croazia, Francia, Ucraina, Spagna, Belgio e Grecia.

L’evento finale sarà un vero e proprio melting pot culinario, che offrirà agli studenti e alle studentesse l’occasione di misurarsi in un contesto internazionale, arricchendo il proprio percorso di studi. Da nord a sud, passando per il cuore dell’Europa: le scuole finaliste del Cooking Quiz raggiungeranno Rimini, portando con sé impegno, passione e tutto il valore della formazione alberghiera. Scenderà in campo per la provincia di Ancona l’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Einstein-A.Nebbia” di Loreto.

Il Cooking Quiz ha coinvolto 110 scuole che hanno preso parte al road show didattico. Durante gli incontri, gli studenti hanno partecipato a momenti di formazione interattiva, con contenuti sviluppati dal Comitato Scientifico composto da ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, con il supporto di Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) e AEHT.