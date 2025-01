Coop Moncaro, ricorso contro la liquidazione

Il commissario ministeriale Cocconi ha proposto ricorso contro la sentenza del tribunale di Ancona che aveva dichiarato la liquidazione giudiziale di Terre Cortesi-Moncaro, coop agricola di Montecarotto, gravata da circa 38 milioni di debiti. Ieri si è tenuta in Corte d’appello un’udienza per discutere il ricorso e i giudici si sono riservati la decisione. Durante l’udienza, fuori dalla Corte d’appello, una decina tra soci ed ex dipendenti hanno dato vita a un presidio e mostrato uno striscione con la scritta: "Senza Moncaro non c’è futuro". Quindici aziende che hanno conferito negli anni le uve alla Moncaro per la produzione del vino e il comitato "Amici della Moncaro" si sono costituiti parti civili.