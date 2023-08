Cooperativa nel mirino Sfruttavano i dipendenti per aggiudicarsi gli appalti

Trasporti aggiudicati senza requisiti e con condotta fraudolenta, contratti irregolari e soprattutto dipendenti costretti a pesanti condizioni di lavoro. Sigilli per oltre 10 milioni di euro nei confronti di una cooperativa con sede nel Pescarese, ma attiva nei servizi di soccorso con le ambulanze anche ad Ancona, dove alcuni dipendenti erano a volte costretti a dormire a bordo dei mezzi stessi a causa di turni assurdi. Il risultato delle attività svolte dalle Fiamme Gialle di Pescara da nord a sud, in diverse aree del territorio nazionale tra cui le Marche, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale del capoluogo adriatico su richiesta della locale Procura della Repubblica. Sequestrati automezzi, terreni e fabbricati della cooperativa che operava pure nel territorio anconetano da alcuni anni nel settore dei trasporti sanitari, in particolare nei servizi secondari e nel trasporto sangue. Congelate anche le disponibilità finanziarie degli indagati per circa 200mila euro. Un’articolata attività di indagine quella della Guardia di finanza, sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti, osservazioni e intelligence. È emerso che diverse gare d’appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza svolti nelle Marche e in altre sei regioni (Abruzzo, Lombardia, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia) sono state turbate dalla cooperativa tramite fraudolenti e anomali ribassi di prezzi. Appalti garantiti non solo dallo sfruttamento di lavoratori costretti a turni massacranti, senza ferie né contributi e straordinari, retribuiti sotto i minimi previsti dai contratti nazionali, ma anche dal mancato rispetto delle condizioni di contratto stipulato con la stazione appaltante. Il servizio di soccorso è stato fornito, infatti, con un numero di ambulanze inferiore a quanto contrattualmente previsto. Pochi mezzi mai sanificati dopo il loro utilizzo durante la pandemia, per l’assenza e la mancata previsione di sedi idonee. Per poter partecipare ai bandi la cooperativa ha fatto ricorso a un prestanome in modo da occultare l’effettiva gestione e direzione aziendale di uno degli indagati, già condannato in via definitiva nel 2017 per turbativa d’asta. Tra i reati contestati anche l’associazione a delinquere.