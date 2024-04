Cooperative e sindacati uniti a garanzia del contratto

Le organizzazioni cooperative e sindacali del comparto dei servizi socioassistenziali, socio sanitari e dell’inclusione lavorativa si presentano unite a garanzia della corretta applicazione del CCNL. Oltre 15.000 gli addetti del settore e centinaia le cooperative attive nelle Marche. Le organizzazioni aderenti all’Alleanza delle Cooperative: "l’accordo per il nuovo CCNL è un passo fondamentale che restituisce dignità e rappresentanza al ruolo che le cooperative svolgono nei territori. È il punto di partenza per un accrescimento positivo del welfare regionale". "Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale della cooperazione sociale rappresenta una tappa fondamentale per la valorizzazione del lavoro svolto da migliaia di professionisti impegnati quotidianamente nei servizi del welfare del nostro paese". È quanto hanno sostenuto nella conferenza stampa presso la sede della Regione Marche le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL delle Cooperative Sociali: FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS e le Associazioni della cooperazione sociale AGCI - Imprese sociali, Confcooperative-Federsolidarietà e Legacoopsociali. L’intesa per il rinnovo del CCNL del settore è valida per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025.