Coordinatrice di Fdi ed ex assessore

Michela Staffolani ha scelto di candidarsi a sindaco di Osimo con tre liste, quella di Fratelli d’Italia e le civiche Rinasci Osimo e Viva Osimo. Fino all’ultimo è stato cercato di unire tutto il centrodestra ma non è stato possibile in un solo progetto. Impiegata, ex pallavolista, Staffolani, 47 anni, era già coordinatrice comunale di FdI ed è stata assessore a Sicurezza e Viabilità durante il breve governo Pirani. E’ nata e cresciuta a Osimo e qui sta portando avanti la sua vita, la sua professione, e crescendo le sue due bambine. Tante sono le proposte che, per limiti di tempo, sono rimaste tali durante il suo assessorato e che conta di concretizzare qualora eletta. Di sua scelta lo slogan: "Radici forti, futuro solido, rispetto per la storia e le tradizioni della nostra città, ma con uno sguardo rivolto al domani, per costruire una Osimo più dinamica, sicura e vivibile".