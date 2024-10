"Copiato" il profilo del vicesindaco Pizzi

"Copiato" il profilo Facebook del vicesindaco Riccardo Pizzi, "Non sono io". Era già accaduto in passato quando alcuni amministratori erano stati presi di mira da hacker che si erano impossessati dei loro profili o ne avevano attivati di nuovi. Diverso per il vice sindaco e assessore allo Sport: nessuno è entrato nel suo profilo, ma ne è stato attivato uno, senza foto, ma con lo stesso nome, profilo da cui sono partite richieste di amicizia verso amici virtuali di Pizzi che gli hanno chiesto come mai avesse attivato un nuovo profilo. Il vice sindaco ha pubblicato subito un post sul suo profilo: ‘Degli amici mi stanno segnalando di aver ricevuto richieste di amicizia su Facebook da un profilo a mio nome ma senza foto. Non sono io ad averle inviate. Qualcuno ha creato un profilo falso a mio nome’. L’accaduto non è stato segnalato da Pizzi, ieri occupato nella seduta di Consiglio Comunale, alle forze dell’ordine. Nessun hackeraggio, il vice sindaco può entrare e utilizzare il suo profilo che conta quasi 3mila contatti.

Diverse le persone contattate che hanno subito accettato l’amicizia proveniente dal falso profilo del vice sindaco pensando che si trattasse di un profilo bis: ‘Grazie, assessore, avevo accettato perchè è lei, ora rimuovo subito e blocco.’ – il commento di un utente al post di Pizzi – ‘Adesso gli mando un vocale’ – ha ironizzato un’altra utente contattata da chi ha attivato il falso profilo dove non c’è alcuna foto, che invece è presente nel profilo in uso all’assessore. Diversi anche i post che circolano sul social per invitare gli utenti a non accettare l’amicizia: nel tardo pomeriggio di ieri, il falso profilo era ancora attivo. Difficile pensare che possa trattarsi di un profilo vero, ili proprietario, oltre al nome, avrebbe in comune anche numerose amicizie con il vice sindaco.