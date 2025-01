Coppa del Mondo under 20: Greganti è medaglia di bronzo con la squadra di fioretto

Federico Greganti porta Jesi sul podio nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile under 20 svoltasi nel fine settimana a Heraklion, in Grecia. L’azzurro, tesserato per il Club Scherma Jesi, ha conquistato la medaglia di bronzo assieme ai compagni di Nazionale Mattia De Cristofaro, Marco Panazzolo e Matteo Iacomoni: è salito sul terzo gradino del podio dopo l’incontro vittorioso contro l’Ungheria. L’Italia era numero 2 del ranking alla partenza della prova e negli ottavi di finale come da pronostico aveva liquidato senza troppo penare la Turchia, con un nettissimo 45-22. Nei quarti di finale la squadra guidata dal Maestro Giuseppe Pierucci, membro dello staff del commissario tecnico Stefano Cerioni, ha avuto vita ancora più semplice contro un Ecuador che davvero nulla ha potuto arrendendosi 45-21. Italia in semifinale dove però lo scoglio diventa troppo duro: una grande Gran Bretagna prevale 45-35 e costringe Federico Greganti e i suoi compagni alla finale per il bronzo. Medaglia che arriva grazie a una vittoria ancora una volta larga contro un’Ungheria fino a quel momento apparsa in forma ma superata in una gara senza storia 45-26. "Siamo orgogliosi per il risultato raggiunto da Federico coi suoi compagni di Nazionale – sottolinea il presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella – Il bronzo di Greganti è l’ennesima testimonianza dell’eccellenza della nostra scuola e del talento dei nostri atleti che continuano a portare in alto il nome di Jesi in giro per il mondo".

Andrea Pongetti