Coppa, gli ultimi verdetti

La Seconda Categoria si avvicina all’inizio del torneo, che parte sabato prossimo 20 settembre con la prima giornata negli otto gironi, al solito comprendenti tutte le cinque province marchigiane, con la novità di quest’anno caratterizzata dall’inserimento delle anconetane in tre gruppi anziché nei canonici due: oltre ai soliti C e D, Ancona è pure nel B grazie a Polisportiva Trecastelli e Senigallia Calcio, spostate in un raggruppamento per il resto tutto pesarese.

Entrambe, sono presenti, come le altre formazioni della provincia, nella Coppa Marche di cui sabato 13 settembre si è disputato il secondo turno. Nel girone 5, successo proprio del Senigallia Calcio, 3-0 sul campo del Terre del Lacrima, mentre il Trecastelli riposava. Vittoria esterna pure nel 6: è quella del Palombina Vecchia sul campo del Loreto Sporting Club, 2-0. Nel 7, tanti gol invece ma vittoria esterna, stavolta della Labor Santa Maria Nuova, che supera 4-2 l’Agugliano Polverigi; tanti gol, addirittura sette, nel girone 8, dove l’Osimo Stazione Five vince in trasferta per 5-2 a casa del Piano San Lazzaro.

Nella giornata di Coppa dei tanti gol, anche il girone 9 non può essere da meno: qui è il Monte Roberto a prevalere, 4-1 in casa sull’Aurora Jesi. Successo interno anche nel girone 10, dove il Monsano batte 2-0 il Candia Baraccola Aspio. I gruppi dal 5 al 10 sono triangolari, nei quali manca ancora una partita da giocare che vedrà impegnata l’8 ottobre la squadra che sabato ha osservato il turno di riposo. Sono invece quadrangolari i gironi dal 13 al 15: nel 13 Serrana-Valle del Giano 1-0 e Olimpia Ostra Vetere-Corinaldo 0-1; nel 14 Real Sassoferrato-Avis Arcevia 2-1, Sampaolese-Angeli Rosora 0-1; nel 15 SA Castelfidardo-Villa Musone 3-2, San Biagio-Nuova Sirolese 0-1.

Anche qui in ogni caso manca soltanto una giornata, prevista anche nell’occasione l’8 ottobre, in turno infrasettimanale, quando il campionato di Seconda Categoria avrà già preso il via. Tutto ancora aperto per il passaggio del turno: nel girone 13 Corinaldo 6 punti, Serrana 4, ma l’ultima giornata con Serrana-Olimpia Ostra Vetere (1) e Valle del Giano (1)-Corinaldo, può ancora segnare il ribaltone. Nel 14 Real Sassoferrato 6, Avis Arcevia e Rosora Angeli 3, Sampaolese a 0 ormai fuori dai giochi per il primo posto. Infine nel 15, SA Castelfidardo 4, Villa Musone, San Biagio 3, Nuova Sirolese 1. Da sabato però si fa sul serio con il campionato, con anche stavolta una sola promozione diretta e una retrocessione immediata per girone.

Andrea Pongetti