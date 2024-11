Sarà Chiesanuova-Urbania quest’anno la finale di Coppa Italia di Eccellenza. L’Osimana - che l’anno scorso a dicembre aveva alzato la Coppa Italia di Eccellenza a Senigallia schiantando in finale la Maceratese per 3-1 - si ferma al penultimo atto.

E’ l’Urbania corsara ieri al Diana nella lotteria dei calci di rigori a disputare quindi il 21 dicembre la finale regionale contro un Chiesanuova che - forte della vittoria in casa nella partita di andata per 2-0 - è uscita indenne ieri pomeriggio da Monturano (0-0 il finale). Un Chiesanuova - guidato in panchina dall’ex mister dell’Osimana Roberto Mobili - protagonista anche in campionato visto che divide la vetta del massimo campionato regionale insieme al K Sport Montecchio Gallo.

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE.

Ieri si sono giocate le partite di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. Delle nostre squadre sono rimaste in lizza solo Marina e Moie Vallesina che si sono affrontate ieri al Mauro Simoncelli di Marina di Montemarciano. Il match di andata finisce 2-2. Al doppio vantaggio degli ospiti con i guizzi di Carboni e Serantoni risponde il Marina con una doppietta di Pierandrei. I gol tutti nel secondo tempo. Gli altri risultati delle gare di andata dei quarti di Coppa di Promozione: Lunano-Sant’Orso 0-1, Trodica-Corridonia 2-1, Montegiorgio-Atletico Azzurra Colli 3-2. Le partite di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione si giocheranno il 4 dicembre.

In questo mese si giocherà solo la Coppa Marche di Prima Categoria giunta alla seconda fase. La terza e ultima giornata dei triangolari della seconda fase si giocherà mercoledì 27 novembre dove si conosceranno le prime in classifica dei triangolari che proseguiranno poi il cammino in Coppa.