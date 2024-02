Coppa Italia, l’Osimana debutta negli ottavi di finale contro gli umbri dell’Atletico Bmg

Un San Valentino storico per il pallone "senzatesta". E’ il giorno dell’esordio per l’Osimana nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Oggi alle ore 15 i giallorossi ospiteranno al Diana gli umbri dell’Atletico Bmg (società nata dalla fusione tra Massa Martana e Nuova Gualdo Bastardo, tre i comuni interessati Bastardo, Massa Martana e Gualdo Cattaneo) per la partita di andata degli ottavi di finale. Servirà il calore del pubblico, magari simile a quello di Senigallia della notte magica del 21 dicembre, quando i giallorossi alzarono al cielo la Coppa regionale stendendo la Maceratese. "Tutti allo stadio, San Valentino con il primo amore" l’invito degli ultras. Servirà il tifo alla squadra del duo Aliberti-Labriola, perché l’Osimana che andrà a sfidare oggi la squadra umbra sarà una squadra spuntata. Per squalifica mancherà quasi tutto l’attacco: assenti bomber Alessandroni, Tittarelli e Pasquini, oltre agli infortunati di lungo corso Ambanelli e Triana. L’Atletico Bmg ha sfruttato un giorno di riposo in più visto che è sceso in campo in campionato sabato, sul campo del Nestor, pareggiando 2-2 grazie alle reti di Valentini e di Sciacca su rigore, quest’ultimo uno dei giocatori più rappresentativi della formazione allenata da mister Farsi, ex Fabriano Cerreto, che può contare sul portiere Battistelli, ma anche sui vari Proietti, Paciotti e Angeli. L’Atletico Bmg nella finale regionale ha sconfitto il Pontevalleceppi per 3-1, identico risultato dei "senzatesta". Morale alto nell’Osimana, ancora di più dopo la vittoria di domenica a Montegranaro, grazie al rigore di Alessandroni nel primo tempo. Oggi conterà segnare, ma soprattutto non subire, perché i gol in trasferta valgono doppio. La partita di ritorno è fissata per mercoledì 28 febbraio, alle ore 15, a Bastardo.