Coppa Italia: MILANO, il Milan Femminile travolge il Verona 7-2

Il Milan Femminile, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, ha espugnato il Sinergy Stadium di Verona battendo l’Hellas con un roboante 7-2 nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Autentiche trascinatrici Christy Grimshaw (nella foto), autrice di una tripletta, ed Emelyne Laurent: la centrocampista scozzese, nel primo tempo, ha segnato due reti, entrambe su assist di Dompig, mentre l’eurogol della veronese Pasini (un destro imparabile dalla lunga distanza a superare Copetti, fuori dai pali) non ha invertito il copione del match. Due minuti prima dell’intervallo il Diavolo ha firmato il momentaneo 3-1 su calcio di rigore, realizzato e conquistato da Laurent, brava a bissare al 64’ per la sestina: nel mezzo, il Verona ha accorciato le distanze con Ledri, prima di subire il terzo centro realizzato dalla capitana rossonera in un pomeriggio in cui ha trovato gloria sotto porta per la prima volta anche la classe 2003 Rimante Jonusaite con un rasoterra a battere Valzolgher. La squadra di Ganz ha festeggiato, dunque, la conquista dei quarti di finali di Coppa dove incontrerà la vincente del match tra Parma e Sassuolo. Oggi alle 15, invece, toccherà invece all’Inter scendere in campo a Roma contro la Lazio. Ila. Ch.