Coppa Italia, primi verdetti. L’Osimana passa il turno

Mercoledì di Coppa Italia per le formazioni di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza (gare di ritorno degli ottavi di finale) approdano ai quarti l’Osimana, K Sport Montecchio Gallo e Montegranaro nei match disputati nel pomeriggio. Niente da fare invece per il Fabriano Cerreto che viene eliminato nel tardo pomeriggio dopo i calci di rigore dal Matelica (7-5) dopo che i tempi regolamentari avevano visto prevalere il Matelica (2-1, stesso risultato dell’andata, ma a parti invertite). I senzatesta, invece, la spuntano contro la Jesina vincendo fuori casa con una rete di Mafei.

In Coppa Italia di Promozione si sono giocate le partite di ritorno dei sedicesimi di finale. Per le nostre passano il turno la Biagio Nazzaro Chiaravalle, l’Ostra e la Castelfrettese (sempre in Promozione avanti anche il Lunano nelle partite giocate ieri pomeriggio).

La Biagio Nazzaro conferma il risultato dell’andata anche al Pierucci e si qualifica per gli ottavi di finale. La squadra di Fenucci supera 0-2 il Moie Vallesina nel ritorno dei sedicesimi di finale, grazie alle reti di Tracanna e Musciano nei minuti finali del primo tempo. Sia mister Rossi che il collega Fenucci schierano diverse seconde linee, ma sono comunque i biagiotti a fare la partita e nel finale della frazione iniziale trovano i due gol. Al 39’ Morbidi libera di tacco Rocchetti che sul vertice dell’area di rigore sulla destra pennella un cross in area, Panfoli esce male e Tracanna devia in rete per il vantaggio ospite. Quattro minuti è Musciano a raddoppiare con un colpo di testa a seguito di un corner battuto da Candidi.

Agli ottavi di finale (in programma a ottobre, il 15 la partita di andata e il 29 quella di ritorno) la Biagio Nazzaro sfiderà l’Ostra. Quest’ultima ha fatto la voce grossa ieri sul campo della Pergolese vincendo addirittura per 1-4 dopo il successo dell’andata sul proprio campo per 3-1. Una vittoria in rimonta per gli ostrensi dopo il vantaggio dei locali con Barattini. Tranquilli pareggia poco dopo di testa, poi in gol per gli ospiti vanno nella ripresa Rossetti e due volte Zupo. Un pareggio basta alla Castelfrettese per proseguire il cammino in Coppa (1-1 sul campo della Montemarcianese).

La formazione di Bugari continua così la striscia positiva di risultati di questo inizio stagione. Sono addirittura i biancorossi a scappare in vantaggio poco prima della mezz’ora con Lazzarini che capitalizza il recupero alto di Rinaldi.

La ripresa si apre con la parata provvidenziale di Graziosi su Pellonara. La Montemarcianese ci prova, pareggia con Massaccesi, a segno come all’andata, ma gli ospiti poi si difendono bene fino al triplice fischio e festeggiano il passaggio del turno.