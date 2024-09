Coppa Marche al via

Si stanno avvicinando le partite ufficiali anche per le formazioni di Prima Categoria. L’esordio in questo fine settimana (7 e 8 settembre) con la Coppa Marche che continuerà poi nel weekend del 14 e 15 settembre e mercoledì 9 ottobre con la terza e ultima giornata del primo turno. Il secondo turno, sempre suddiviso in triangolari, si giocherà il 23 ottobre, il 6 e 27 novembre. Le semifinali, suddivise in due triangolari, il 26 febbraio e il 12 e 26 marzo. Finale in programma giovedì 17 aprile. I gironi dove sono state inserite le formazioni della provincia di Ancona. Girine 3 (Castelleonese, Olimpia Marzocca e Ostra), 4 (Argignano, Castelbellino e Sampaolese), 5 (Borgo Minonna, Labor e Staffolo), 6(Filottranese, Montecassiano e Passatempese), 7 (Castelfrettese, Montemarciano e Borghetto), 8 (Fc Osimo, Pietralacroce e San Biagio), 9 (Portorecanati, Real Cameranese e Potenza Picena). Le sfide della prima giornata. 07/09/24 (ore 15:30): Ostra-Olimpia Marzocca, Castelbellino-Argignano, Staffolo-Labor, Montecassiano-Filottranese, Montemarciano-Borghetto, Fc Osimo-San Biagio. 08/09/24: Potenza Picena-Real Cameranese.