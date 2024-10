Coppa Marche, le anconetane salgono sul piedistallo

In Eccellenza due giornate di squalifica a Tamagnini (Urbino) e Wahi (Matelica). Un turno a Dauria (Montefano) e Barilaro (Tolentino). Ammenda di euro 200 alla Maceratese. PROMOZIONE. Due giornate a Pagliardini (Lunano). Una a Falasconi (Barbara Monserra) e Galletti (Lunano). PRIMA CATEGORIA. Due giornate a Fabrizi (Castelleonese). Una a Malaccari (Fc Osimo) e Pigini (Olimpia Marzocca). COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA. Tra martedì e mercoledì si sono giocate le sfide valide per la terza e ultima giornata della prima fase di Coppa Marche di Prima Categoria. Si sono qualificate per il secondo turno Peglio, Atletico Mondolfo, Ostra, Sampaolese, Borgo Minonna, Filottranese, Castelfrettese, San Biagio, Real Cameranese, Folgore Castelraimondo, Elite Tolentino, Urbis Salvia, Montecosaro, Futura 96, Montalto e Piceno United, Cuprense e Centobuchi. I risultati dei gironi che hanno visto protagoniste.le formazioni anconetane. Girone 3. Castelleonese-Ostra 2-2 (riposa Olimpia Marzocca). Classifica: Ostra 4; Olimpia Marzocca 3; Castelleonese 1. Girone 4. Sampaolese-Castelbellino 1-0 (riposa Argignano). Classifica: Sampaolese 4; Castelbellino 3; Argignano 1. Girone 5. Labor-Borgo Minonna 1-1 (riposa Staffolo). Classifica: Borgo Minonna 4; Labor 2; Staffolo 1. Girone 6. Filottranese-Passatempese 1-1 (riposa Montecassiano). Classifica: Filottranese 4; Passatempese 2; Montecassiano 1. Girone 7. Borghetto-Castelfrettese 0-2 (riposa Montemarciano). Classifica: Castelfrettese 6; Borghetto e Montemarciano 1. Girone 8. Pietralacroce-Fc Osimo 1-0 (ore 20:30). Classifica: San Biagio, Fc Osimo e Pietralacroce 3. Girone 9. Real Cameranese-Portorecanati 2-1 (riposa Potenza Picena). Classifica: Real Cameranese 4; Potenza Picena 2; Portorecanati 1. COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE. Le Coppe torneranno mercoledì con le competizioni riservate alle squadre di Eccellenza e Promozione. Per le ‘’nostre’’ in Eccellenza si giocherà la sfida di ritorno dei quarti di finale tra Matelica e Osimana (2-0 per l’Osimana all’andata grazie ai gol di Minnozzi e Mafei su rigore). In Promozione via agli ottavi di finale con Moie Vallesina-Vigor Castelfidardo e Barbara Monserra-Marina. Le gare di ritorno si giocheranno il 30 ottobre.