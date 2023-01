Coppia aggredita e derubata: due arresti

Era una sera di inizio settembre dell’anno scorso quando, in pieno centro a Falconara, avevano aggredito una coppia e derubato l’uomo di una collana d’oro. A distanza di alcuni mesi sono stati arrestati e tradotti ai domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

A condurre le indagini sono stati i carabinieri della locale Tenenza, che sono riusciti a ricostruire meticolosamente quanto accaduto e a intercettare due 19enni. L’episodio si è verificato il 2 settembre 2022. Nel corso della serata, una coppia era stata aggredita con violenza da due giovani, i quali erano riusciti a trafugare la collana in oro dell’uomo, procurando a entrambi lesioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona in cinque e sette giorni.

Neppure l’intervento di alcuni passanti era riuscito a interrompere l’azione dei due che, dopo il furto, erano riusciti a dileguarsi nelle vie cittadine facendo perdere le proprie tracce. I militari dell’Arma falconarese hanno così avviato la fase d’indagine, avvalendosi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Ma non è stata missione semplice in quanto i due giovani erano ben camuffati durante il blitz: uno aveva il volto coperto; l’altro, invece, si era subito svestito ed aveva cambiato "look". Tant’è che è stato necessario predisporre ulteriori servizi di osservazione e pedinamento dei sospettati, notati spesso insieme e con indosso gli stessi capi d’abbigliamento.

A quel punto, raccolti tutti gli elementi e incrociati gli indizi di reato, i due 19enni ritenuti responsabili in concorso dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate sono stati individuati. Gli indumenti indossati il giorno della rapina sono stati successivamente ritrovati nelle loro abitazioni dai carabinieri della Tenenza, all’esito della perquisizione locale e personale. I militari sono anche riusciti a risalire all’attività di compro oro della zona, in quanto i giovani, dopo la rapina, vi si erano recati per fondere il materiale.

Nella stessa circostanza hanno esibito i loro documenti di riconoscimento, certi di non essere scoperti, ma commettendo un passo falso. A quel punto la Procura della Repubblica di Ancona, su richiesta del Gip, ha emesso la misura degli arresti domiciliari nei loro confronti, stanti i gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, per salvaguardare le esigenze cautelari, il giudice ha emesso venerdì scorso l’applicazione del braccialetto elettronico.

I 19enni si trovano ora nelle rispettive abitazioni, in attesa dell’interrogatorio.

I carabinieri di Falconara li proporranno per la misura preventiva dell’avviso orale da parte del questore di Ancona, Cesare Capocasa.