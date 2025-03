Coppia bloccata dai carabinieri: irregolari in Italia

Giovedì i carabinieri della Stazione di Senigallia, nel corso di servizi perlustrativi finalizzati al controllo del territorio e tesi al contrasto di reati contro il patrimonio, in particolare furti in appartamento, hanno proceduto alla verifica di un’autovettura di grossa cilindrata che si aggirava per la strade cittadine con a bordo un uomo e una donna entrambi di origine straniera.

I due, di nazionalità romena, lui classe 1998 e lei classe 2003, già da tempo in Italia senza fissa dimora e con svariati pregiudizi di polizia, alla vista dei militari hanno cercato di eludere il controllo, parcheggiando repentinamente l’autovettura. Il loro comportamento ha insospettito i militari che immediatamente li hanno raggiunti procedendo ai controlli di rito e accertando che l’uomo era già stato destinatario di ordine di allontanamento dal territorio nazionale per tre anni, proprio in ragione dei suoi pregiudizi penali.

La donna, invece, è risultata colpita da ben due decreti di espulsione. Concluse le verifiche del caso presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona, la rumena è stata accompagnata presso il Cpr di Roma per il successivo rimpatrio. L’uomo, invece, è stato denunciato per aver fatto rientro nel territorio nazionale prima dei tre anni, con intimazione a fare immediato rientro nel paese di origine.