Coppia chiede aiuto alla polizia: lui arrestato e lei denunciata

Chiamano la polizia per una donna in difficoltà poi si ritrovano lui arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lei denunciata per rifiuto di dare le generalità. E’ finita male la cena agli Archi, per una coppia, martedì sera. Uscendo dal ristorante i due avevano visto una straniera in stato di agitazione che sosteneva che il marito la stava cercando per picchiarla. Per aiutarla la coppia ha chiamato il 113 e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia. Della donna in difficoltà non c’era traccia. A quel punto gli agenti hanno chiesto i documenti ai due richiedenti. E’ scoppiato un diverbio perché la coppia si sarebbe opposta, contrariata dal fatto che avevano solo fatto una chiamata per aiutare una persona. L’uomo, un 58enne italiano avrebbe spintonato i poliziotti che hanno riportato 5 giorni di prognosi. Il 58enne è stato arrestato. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale con obbligo di firma alla pg.