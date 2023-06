Coppia di anziani drogata e derubata

"Mi scusi, dobbiamo ricontrollare il gas, possiamo salire?". La richiesta è stata fatta al giovane dal marciapiede antistante la casa di quella coppia di anziani alla periferia di Camerano. E’ successo qualche giorno fa. La moglie era affacciata al balcone, il marito si trovava vicino al ragazzo, nel giardino, separato solo dal muretto. A quel punto un giovane si è unito al primo, entrambi muniti di cartellina. Hanno ribadito di essere già stati in quella casa e di dover ultimare il controllo per scongiurare fughe di gas. L’uomo, ha raccontato poi ai carabinieri, non ricorda bene cos’è successo. I due sono stati fatti entrare e da casa sono sparite alcune collanine d’oro. Sia moglie che marito non si sono sentiti bene, hanno avvertito un malessere che è durato quasi tutto il giorno. Sono rimasti a casa, confusi, fino a che non li ha raggiunti il figlio. Erano chiusi dentro una stanza. Con ogni probabilità la coppia sarebbe stata narcotizzata con uno spray da parte di uno dei finti controllori ma nessuno dei due ricorda davvero cos’è successo. Per denunciare il furto sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la segnalazione. Tanti gli episodi in zona, anche di tentate truffe, tutte con la stessa modalità di approccio. I carabinieri da mesi ormai hanno messo in atto una campagna massiccia di sensibilizzazione, nei municipi della Valmusone e della Riviera del Conero ma anche nei circoli, per aiutare quella fascia di popolazione a non cadere nella facile trappola. I malintenzionati si sono fatti più furbi e hanno affilato la tecnica. C’è chi, come alla povera coppia, ha rubato in casa, e chi si appropria dei conti. A Castelfidardo un giovane si aggirava per le abitazioni degli anziani fino a quando è riuscito a entrare in casa di una coppia, ha fatto firmare un contratto e poi ha preteso da loro 300 euro per l’acquisto di un rilevatore di gas del valore di appena 30 euro. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri è stato bloccato e arrestato il ragazzo, bresciano 24enne, per tentata truffa aggravata e continuata. A fine anno altri invece sapevano che erano in corso di installazione i nuovi contatori dell’energia elettrica a Camerano e Castelfidardo e così hanno aspettato che venissero montati dagli addetti muniti di tesserino e divisa e poi hanno iniziato a suonare ai campanelli dei condomini interessati dal cambio. Una volta accolti in casa hanno detto alle potenziali vittime di firmare un foglio per indicare la recessione dal vecchio contratto legato al contatore rimosso per non pagare la "doppia bolletta".

Silvia Santini