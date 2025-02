Una coppia e i due figli piccoli intossicati per colpa del barbecue

Trecastelli (Ancona), 12 febbraio 2025 – Paura martedì notte per una giovane coppia e i due figli piccoli, tutti rimasti intossicati dal monossido di carbonio mentre dormivano nella loro abitazione. L’allarme è scattato alle 3, quando i genitori fortunatamente si sono svegliati perché hanno iniziato a sentirsi male, accusando i sintomi tipici dell’avvelenamento da gas. Vertigini, astenia, debolezza, dispnea da sforzo e dolore toracico, sintomi che non accennavano a scomparire ma che, con il passare dei minuti aumentavano notevolmente.

La coppia, è subito corsa ad aprire le finestre e svegliare i figli ed è stata immediata la chiamata al 118 che ha provveduto a trasferire la famiglia all’ospedale di Senigallia. Una volta visitati i medici dell’ospedale hanno capito che si trattava di intossicazione da monossido di carbonio e hanno allertato i Vigili del Fuoco che hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione. Ad avvalorare l’ipotesi di avvelenamento, il rinvenimento di un barbecue all’interno dell’appartamento che, all’arrivo dei vigili del fuoco, continuava a sprigionare monossido.

Forse, convinti che fosse completamente spento, si sono coricati, una cena che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L’intera famiglia è stata trattenuta in osservazione all’ospedale dopo aver trascorso una notte di paura. Una situazione simile si era verificata qualche tempo fa in un’abitazione dell’hinterland senigalliese dove a creare la fuga di gas non era un barbecue, ma una stufa.