Coppia morta nello schianto. Analisi sui farmaci del bidello

Morti in via Esino, la Procura ha disposto un altro accertamento incaricando un esperto in tossicologia forense per analizzare i farmaci assunti dal bidello di 61 anni che, a bordo della sua Bmw, è finita contro l’automobile di Lucia Manfredi e Diego Duca, causando il loro decesso. L’incidente mortale per moglie e marito, entrambi di Fabriano, lei neurologa all’ospedale regionale e lui autista del 118 di Perugia, è avvenuto la mattina del 4 gennaio scorso, a Torrette. Il pubblico ministero ha affidato la perizia al professore Mariano Cingolani, medico legale e docente esperto in materia. L’accertamento è finalizzato a capire se le medicine assunte dal 61enne, indagato per duplice omicidio stradale e interruzione di pubblico servizio (per la centralina del gas danneggiata e l’erogazione del gas rimasto chiuso fino al giorno dopo per molte famiglie), difeso dagli avvocati Marco Giorgetti ed Elisa Pavoni, possano aver causato un malore al volante. Il collaboratore scolastico, che nel frattempo ha ripreso il lavoro a scuola, assume farmaci perché in passato aveva avuto dei mancamenti, sveniva, perdeva i sensi. Questo gli sarebbe successo sempre quando si trovava in casa, mai fuori. Farmaci che si prescrivono anche a chi soffre di crisi epilettiche. Proprio sulle sue condizioni di salute si sono concentrate parte delle indagini della polizia locale. L’esito tossicologico sarà utile per capire come intenderà proseguire la Procura e se si ravvisano responsabilità anche da parte di chi quelle medicine le ha prescritte perché probabilmente il bidello andava sottoposto al parere di una commissione medica per stabilire se poteva o non poteva guidare l’automobile con quei farmaci. Sull’asfalto non ci sono segni di frenata dalla Bmw.