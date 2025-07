Coppia nei guai per nove cuccioli di cane

Portano al canile nove cuccioli di cane trovati sul ciglio della strada e finiscono a processo per abbandono di animali. Sotto accusa una coppia jesina, lei 58 anni e lui 43 anni.

Per la Procura di Ancona avrebbero simulato il ritrovamento degli animali per non occuparsi loro dei cagnolini.

I due imputati hanno dovuto affrontare un procedimento penale, difesi dall’avvocato Marco Polita, e ieri mattina il giudice Pietro Renna li ha assolti per la tenuità del fatto. La vicenda risale a ottobre del 2023. Quel giorno il 43enne aveva chiamato la polizia locale dicendo che, mentre passeggiava per via Zanibelli, attorno all’ora di pranzo, si era imbattuto in alcuni scatoloni di cartone, uno sopra l’altro. All’interno c’erano delle ceste che contenevano i nove cuccioli, tutti in buona salute.

Dentro ci sarebbero state anche delle crocchette ma niente acqua per i cagnolini. Lo jesino, impietosito dagli animali, aveva allertato la sua compagna, arrivata con un’amica, poi avevano avvisato la polizia locale del ritrovamento ipotizzando un abbandono da parte di qualcuno. La coppia si era infine diretta al canile comunale per consegnare i cuccioli trovati, tutti meticci, e darli in custodia al rifugio. Dopo un mese però la polizia locale era stata a casa loro, alla periferia della città, in un appartamento dell’Erap.

C’era stata una segnalazione da parte di alcuni residenti perchè dall’interno dell’abitazione proveniva dei cattivi odori.

Gli agenti erano andati a fare un controllo e avevano trovato la coppia che viveva in precarie condizioni igieniche, con due cani, un maschio di razza pitbull e una femmina meticcia. Alcune stanze erano pieni di escrementi degli animali.

I due cani, adulti, erano stati fatti visitare dal servizio veterinario e uno, la femmina, era risultata che aveva partorito da meno di un mese.

La polizia locale aveva chiesto conto dei cuccioli alla coppia che però non aveva saputo indicare che fine avessero fatto gli animali.

Da una ricerca è poi risultata la segnalazione dei cuccioli ritrovati dal 43enne. Erano gli stessi dati al canile. Così la denuncia per abbandono di animali anche se, visti i fatti, la coppia aveva fatto tutto questo perché il canile non prenderebbe animali propri, nemmeno se ci sono difficoltà ad occuparsene. Il loro non era stato proprio un abbandono.

Il maschio era stato preso in custodia dallo jesino ma non era il suo, apparteneva ad una persona che era in carcere quel periodo. La coppia ha poi rinunciato all’animale che è stato affidato ad altri.

Marina Verdenelli