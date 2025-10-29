Coppia picchiata in piazza Mazzini: in quattro vengono condannati

Gelosia e qualche bicchiere di troppo avevano causato un litigio finito a botte in piazza Mazzini e al quale aveva partecipato un’intera famiglia. In cinque avrebbero malmenato una coppia falconarese un mese prima del Natale del 2021. Era la sera del 26 novembre quando a prendere i primi calci e i primi pugni sarebbe stato un 45enne, morso perfino a una gamba da un pitbull. La fidanzata, una 50enne, nel tentativo di prendere le sue difese, era finita in mezzo al baruffa anche lei. Solo l’arrivo dei carabinieri aveva salvato la coppia, mettendo in fuga gli aggressori. I due erano finiti in ospedale con una prognosi di 30 e 15 giorni. In cinque, gli autori del pestaggio, stando alle accuse, erano finiti a processo per lesioni pluriaggravate in concorso ma ieri il giudice Carlo Cimini ne ha condannati solo quattro non riconoscendo le lesioni gravi: per loro un anno di reclusione.

Gli imputati, difesi dall’avvocato Mauro Diamantini, erano padre e tre figli dello stesso nucleo familiare, originari di Palermo ma residenti in città, di 58, 37, 30 e 32 anni. Assolta per non aver commesso il fatto una 48enne anconetana, difesa dall’avvocato Alessio Giovanelli. Era la proprietaria del cane. Ieri è stata sentita in aula prima che il giudice si ritirasse per la sentenza. "Ho solo guardato – ha detto la donna – il mio cane non ha morso nessuno, il morso di un pitbull lascia il segno non tre puntini". Anche la vittima che le ha prese è stata sentita in videocollegamento perché attualmente reclusa per altra causa. "Ci hanno picchiato con violenza e cattiveria, io ho preso un pugno e uno schiaffo che mi ha stordita, il mio compagno è stato massacrato, lo sentivo urlare e aveva tutti sopra di lui con il cane aizzato contro".

ma. ver.