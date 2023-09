Coppia scoperta a fare sesso nella zona delle mura storiche

Coppia beccata a fare sesso sulle mura storiche della città: il video diventa virale. È avvenuto domenica notte quando il centro era pieno di bancarelle coperte in attesa del terzo e ultimo giorno di fiera patronale. Il momento passionale, durato alcuni minuti è andato in scena in via Nazario Sauro di fronte al mercato coperto.

Ad accorgersi del rapporto sessuale che si stava consumando in strada è stato un automobilista che ha ripreso la scena per poi lanciarla sui social network. I due amanti per consumare il loro rapporto hanno approfittato della nicchia che si trova sulla cinta muraria (poco distante dall’orinatoio) e di un’auto posteggiata poco distante per una posizione più comoda e meno in vista, ma di fatto comunque piuttosto visibile. Il video ha scatenato una pioggia di commenti in rete soprattutto goliardici richiamando la concomitanza della fiera, ma anche l’indignazione di alcuni che hanno criticato sia i due amanti focosi che il ‘videoreporter’. Qualcuno ha anche segnalato il video che tuttavia non riproduceva nudità.