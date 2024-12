Corale Marini in tribunale per gli auguri in musica

Giocattoli, dolci e anche un pizzico di sport. L’associazione Anti Degrado ha organizzato sabato scorso una giornata di festa rivolta soprattutto ai bambini delle frazioni per far sentire anche in periferia il clima natalizio. Ospiti eccezionali sono stati i calciatori dell’Ancona, la prima squadra cittadina che quest’anno milita in serie D. La squadra è arrivata dopo le 17, all’oratorio di Sappanico, dove è stata preparata una festa per i residenti, con il patrocinio anche del Comune. Partner stretti dell’iniziativa la pasticceria La Gola d’Oro, che ha presentato i suoi esclusivi biscotti di Natale e i panettoni con la novità delle famose amarene di Cantiano. Una delegazione di calciatori ha animato il pomeriggio dei bambini aiutando il Babbo Natale Fabio Mecarelli nella distribuzione dei doni preparati dall’associazione Anti Degrado con la presidente Patrizia Veroli. Munito di vestito rosso, barba, baffi e cappello, Babbo Natale ha consegnato sacchettini pieni di dolci ai bambini e giocattoli acquistati per l’occasione. Poi è stata la volta di un ricco buffet per intrattenere il pomeriggio fino all’ora di cena. E’ stato ricordato anche il presidente fondatore dell’associazione, Paolo Baggetta, venuto a mancare a settembre del 2023 all’età di 63 anni. Una mancanza che si fa sentire. Alta l’adesione delle famiglie che hanno partecipato all’evento. Acceso anche il tradizionale albero della speranza.

ma. ver.