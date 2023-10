Corelli, a venti anni della morte una giornata dedicata al tenore

Venti anni fa se ne andava Franco Corelli, uno dei tenori più straordinari della storia della lirica nel Novecento, figlio illustre come pochi di Ancona. Nell’occasione l’amministrazione comunale, con l’assessorato alla Cultura, insieme alla Fondazione Teatro delle Muse, ricorda la figura di Corelli a cominciare da questa mattina (ore 10), in piazza della Repubblica.

Sarà l’inizio di una giornata commemorativa che ripercorrerà i momenti più importanti della carriera del tenore, nato ad Ancona nel 1921 e scomparso nel 2003, attraverso l’ascolto di brani e immagini video che lo hanno visto protagonista in scena nei più grandi e prestigiosi teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York.

Il primo momento celebrativo si terrà al Ridotto delle Muse a partire dalle ore 10.30. Si tratta di un momento di dibattito che sarà moderato dal Maestro De Vivo, direttore artistico della Fondazione Teatro delle Muse.

Interverranno il critico musicale Fabio Brisighelli, l’ex assessore alla cultura Antonio Luccarini, il presidente della Fondazione Teatro delle Muse Marco Ascoli Marchetti e Marco Corelli, cugino del mitico cantante. Dalle ore 10 alle ore 12 le note delle arie interpretate da Corelli verranno diffuse all’esterno del teatro facendo rivivere la sua voce unica e meravigliosa, dal timbro originale e potente.

Alle ore 11.30 spazio a ‘Dialoghi su Corelli’, appuntamento organizzato da Cristina Corradini. Davanti a Palazzo Corelli in via Mamiani 14 si ritroveranno i familiari, gli amici e chiunque voglia ricordare il tenore. Nel tardo pomeriggio, dalle ore 19 alle 20, verranno proiettati video dei suoi concerti e delle opere liriche che lo hanno visto protagonista, tali da mettere in luce la sua rinomata presenza scenica, da grande attore, oltre che cantante.

La sua voce vibrante, applaudita in tutto il mondo, sarà per un giorno la colonna sonora della città risvegliando ricordi emozionanti.

"E’ un omaggio dovuto e sentito a un grande artista che con la sua sensibilità e maestria ha calcato le scene di tutto il mondo riscuotendo grande successo e apprezzamento – afferma l’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini -. Siamo certi che la cittadinanza apprezzerà e parteciperà ai numerosi appuntamenti organizzati oggi per rendergli omaggio, quale figlio illustre della nostra città in occasione del ventennale dalla scomparsa".