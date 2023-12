Cori, canti di Natale e mercatini

È una domenica tutta all’insegna del Natale quella che potranno vivere ad Ancona residenti e visitatori. E non potrebbe essere altrimenti, visto che ormai manca poco più di una settimana al fatidico giorno. Anche quest’anno a contribuire all’atmosfera natalizia nel centro cittadino saranno le corali delle scuole doriche, che si esibiscono sotto il grande albero in piazza Roma. Alle 9.30 la prima a cantare sarà la corale dell’Istituto Comprensivo ‘Novelli-Natalucci’ (scuola dell’infanzia e scuola primaria); alle 11.30 toccherà alla corale dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo ‘Ancona Nord’. La musica ravviverà il centro anche nel pomeriggio grazie alle esibizioni dell’Ama Rock Academy e dei Cantieri Musicali Ancona, i quali suoneranno in via degli Orefici, dove i commercianti hanno in serbo varie iniziative. A poche decine di metri di distanza da piazza Roma, in via Castelfidardo, si potrà visitare il mercato natalizio di Campagna Amica, magari per trovare qualche spunto culinario in vista delle tavolate in famiglia dei prossimi giorni. Lungo il viale della Vittoria, invece, ci saranno i mercatini di artigianato, in particolare quello artistico, e di prodotti tipici natalizi. L’evento, dal titolo "Il Natale al Viale", si prepara ad accogliere migliaia di persone, molte delle quali potranno avere dei ‘suggerimenti’ per i regali. "Natale creativo in famiglia" è la proposta del museo Omero. Si tratta di un mini corso di ceramica per grandi e piccoli organizzato con l’obiettivo di consentire di esplorare l’arte della ceramica e fare così un’esperienza sensoriale, cosa rara in un mondo sempre più digitale come il nostro. Appuntamento dalle 10 alle 12.30 (costo 30 euro a famiglia, materiali inclusi). Prenotazione obbligatoria al 335.5696985 o a prenotazioni@museoomero.it. Domani pomeriggio (dalle 16 alle 18) alla Mole Vanvitelliana il programma di ‘Ancona che brilla-la meraviglia del Natale’ propone l’evento ‘Gioca e suona con il liceo musicale’, che avrà come protagonisti gli studenti del liceo classico ‘Rinaldini’. Una corale, composta però da soli adulti, animerà la frazione del Poggio. È la ‘Vincenzo Cruciani’, una delle formazioni polifoniche più conosciute in città, che alle 16.30 interpreterà brani della tradizione natalizia, e non solo.