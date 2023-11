Cori fascisti e contro gli ebrei degli ultras

Cori fascisti inneggianti al duce e di morte nei confronti di donne ed ebrei. Sono stati intonati mercoledì scorso dagli ultras dell’Osimana dagli spalti del campo di Montecchio. Una vicenda che non è passata inosservata alla terna arbitrale. E così il Comitato Regionale Marche ha multato la società osimana per 1000 euro "per aver la propria tifoseria, durante tutto il primo tempo di gioco e gran parte del secondo, intonato cori fascisti inneggianti al duce e di morte nei confronti di donne ed ebrei. Rivolgevano inoltre all’indirizzo dell’arbitro e del suo assistente espressioni gravemente irriguardose".

Un’ammenda che secondo il presidente della società giallorossa è "un po’ esagerata perché non ci risulta che quelle urla o cori come riportato nel comunicato siano durati tutto il primo tempo di gioco e gran parte del secondo - dice Antonio Campanelli -. Ci risulta essere stato preso di mira il guardalinee che forse si è un po’ risentito, ma quello scritto nel comunicato ci sembra ingigantito, ma soprattutto l’ammenda di mille euro, una cifra davvero spropositata. Penso che quei cori l’abbia sentiti solo il guardalinee, perché noi dalla tribuna di fronte non abbiamo sentito niente. Stiamo valutando se fare ricorso visto che dovremo pagare anche quello. Abbiamo già speso oltre mille euro per affrontare la trasferta di mercoledì tra pullman e ristorante e siamo indignati con questa decisione anche se condanniamo le frasi pronunciate da alcuni tifosi che devono stare più tranquilli e non prendere di mira le persone che siano guardalinee, arbitri, giocatori o altri. Bisogna fare basta a pronunciare certe frasi, ma anche a strumentalizzare sopra. Da parte nostra siamo sempre stati per l’integrazione e anche la nostra tifoseria organizzata ha compiuto più volte gesti di solidarietà come quando ha portato aiuti alle popolazioni alluvionate. Poi qualche volta qualche tifoso isolato può eccedere, sbagliando, con gli insulti, ma anche per noi rimane difficile controllare ciò che pronunciano singole persone. Tengo a precisare che condanniamo qualsiasi forma di discriminazione e aggiungo anche che - oltre ad avere nelle nostre squadre ragazzi di colore che escono con i nostri tifosi - come società stiamo collaborando con un’associazione di ragazzi arrivati in Italia sui barconi ospitandoli e facendoli giocare una volta a settimana, nel campo San Carlo. Ci dispiace che veniamo ‘pugnalati’ da chi ci dovrebbe aiutare".