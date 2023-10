Corinaldese, finalmente le opere: "Nuovi asfalto e rotatoria"

Cominceranno oggi i lavori di asfaltatura e sistemazione del tratto della strada comunale Corinaldese che è compreso tra l’incrocio con Via delle Grazie fino l’incrocio con la Strada Provinciale, che da anni versa in pessime condizioni. "L’opera è stata resa possibile utilizzando le economie che si sono avute per i lavori di sistemazione, asfaltatura, creazione dei marciapiedi, dossi artificiali e attraversamenti illuminati del tratto stradale da via delle grazie fino a borgo ribeca, terminati appena poche settimane fa -spiega il Comune- L’amministrazione Olivetti, intende ora definire la sistemazione dell’incrocio tra la Strada Comunale e la Strada Provinciale all’altezza di Borgo Catena, mediante la creazione di una nuova rotatoria, che potrebbe evitare o quantomeno limitare i tanti sinistri stradali che ivi si verificano e gli inutili incolonnamenti che spesso intralciano la viabilità". Ovviamente per quest’ultima opera è necessaria la disponibilità della Provincia di Ancona con la quale (fa sapere l’ente) è già iniziata una interlocuzione. Inoltre, l’Amministrazione comunale annuncia di aver iniziato a studiare la possibile realizzazione di una pista ciclabile sicura che colleghi la frazione di Borgo Catena, e quindi i centri abitati successivi, con il centro città.

Giulia Mancinelli