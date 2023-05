Corinaldesi e Brunetti: gli appelli al voto

Ostra Vetere si prepara al voto. Domani apriranno le urne per eleggere il nuovo sindaco e la composizione del nuovo consiglio comunale e lunedì pomeriggio arriverà il verdetto. Comunque vada ci sarà un vincitore. Il turno infatti è "secco" e per essere eletto sindaco basta un solo voto in più. A sfidarsi per la fascia di primo cittadino sono in due.

Massimo Corinaldesi (foto a sinistra), segretario del circolo cittadino di FdI e delegato provinciale per le politiche ambientali, agricole, caccia e pesca, è il candidato sindaco della lista "Impegno Comune", sostenuta da Forza Italia, FdI, Lega e Civici Marche. "L’invito agli elettori a votare per noi è perchè siamo una squadra coesa nell’impegno comune per migliorare il presente e costruire il futuro insieme a misura di tutti - afferma Corinaldesi -. Ostra Vetere e il nostro territorio devono rifiorire ed è necessario un cambiamento radicale per stare al passo con i tempi".

Nicola Brunetti (foto a destra), ex sindaco, torna in campo con la lista "Passione Civica" che accoglie il consenso anche del centro sinistra. "Perchè gli elettori dovrebbero votare per noi? Perché il nostro è un programma con proposte serie e ancorate alla realtà di Ostra Vetere e perché la nostra è una Lista che vede la presenza di tanti giovani che si sono messi a disposizione con entusiasmo e ‘passione civica’ e che potrebbero portare un contributo determinante per realizzare progetti e iniziative con uno sguardo al futuro" afferma Brunetti.