Corinaldesi-Padovano. Ottant’anni di formazione

L’istituto Enzo Ferruccio Corinaldesi compie 80 anni. "Fu la prima scuola superiore di indirizzo tecnico sulla spiaggia di velluto". Nato a Senigallia subito dopo la seconda guerra mondiale e dei 70 anni dal suo riconoscimento come scuola pubblica, l’Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano ha organizzato per i prossimi giorni alcune iniziative commemorative. Le recenti vicissitudini, che hanno evidenziato alcuni problemi di edilizia scolastica dell’attuale sede del Corinaldesi, non hanno fermato i lavori del Comitato scientifico nominato con decreto dirigenziale su indirizzo del Consiglio di Istituto e che ha prestato la propria opera per comporre il calendario delle iniziative.

Le celebrazioni inizieranno mercoledì 30 aprile alle 17,30 in Aula Magna con un convegno sulla ricostruzione storica dell’offerta formativa, che nel corso degli anni è stata declinata e proposta a migliaia di studentesse e studenti diplomati come geometri o ragionieri fino ad arrivare ad una riflessione avente ad oggetto quanto caratterizza a livello educativo, didattico e formativa gli indirizzi tecnici ospitati nell’attuale sede quali quello di Amministrazione Finanza Marketing (Afm), Costruzione Ambiente Territorio (Cat) e Informatica, che con gli altri indirizzi professionali e tecnici ospitati nella sede centrale del Padovano e nella sede di Arcevia compongono il sistema scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano.

Sabato 10 maggio alle 16,3 taglio del nastro per la palestra della sede Corinaldesi, danneggiata dopo l’alluvione del 2022, sarà restituita dalla Provincia di Ancona alla scuola e alle associazioni del territorio. Sarà così migliorata l’edilizia scolastica a disposizione dell’Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano ed aumentate le opportunità per le associazioni sportive, che avranno nuovi spazi a disposizione.

Venerdì 23 maggio alle 17,30 sarà ricordato, a oltre 10 anni dalla sua scomparsa, lo storico preside Lanfranco Bertolini: in questa occasione verrà intitolata al preside Bertolini l’aula professori della sede. Non mancherà il 4 giugno alle 15,30, a conclusione del calendario delle celebrazioni per l’80° anno dell’Istituto, una giornata di riflessione su uno degli argomenti più emergenti per le comunità scolastiche del nostro paese: quello del collegamento tra didattica e intelligenza artificiale. Se ne parlerà in collaborazione con l’Università di Macerata.