Corinaldesi-Padovano. Ritorna la palestra

La palestra del Corinaldesi Padovano è tornata fruibile dagli studenti. Un evento particolarmente atteso non solo dalla comunità scolastica ma anche dalle varie associazioni sportive. L’impianto infatti era stato dichiarato inagibile dopo l’alluvione del settembre 2022. Da allora sono iniziati i lavori, svolti dalla Provincia di Ancona, che si sono rivelati particolarmente impegnativi per la conformazione della palestra stessa.

E ora potrà essere utilizzata anche dalle società sportive. Il taglio del nastro è in programma il 10 maggio alle 16,30. "La ristrutturazione della palestra dell’Istituto Corinaldesi Padovano era uno degli impegni che ci eravamo presi, all’indomani della tragica alluvione del 2022, con la comunità scolastica in primis ma anche con le società sportive che la utilizzavano -ricorda il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali- i lavori, finanziati per circa 600 mila euro con fondi del commissario straordinario all’emergenza, sono stati particolarmente impegnativi perchè c’era un problema di quote tanto che abbiamo rialzato il piano proprio per evitare futuri allagamenti e abbiamo spostato anche la centrale termica che andava in black out. Per noi oggi è un motivo di grande soddisfazione poter riconsegnare alla città questa struttura, così come un’altra parte dell’istituto Corinaldesi Padovano era stato ripristinato all’indomani dell’alluvione".