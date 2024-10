Corinaldesi "sfrattato", studenti senza autobus

Corinaldesi-Padovano, la protesta dei genitori: "Gli studenti non hanno mezzi pubblici". A settantadue ore dalla prima campanella dell’anno scolastico 2024/2025, era stata dichiarata l’inagibilità di un’ala del Corinaldesi, con il risultato che gli alunni di sei classi, oltre a quelli di altre classi del Medi erano rimaste senza spazi e al Corinaldesi-Padovano, nonostante i tentativi, si è optato per lo ‘spezzatino’. Studenti a scuola anche di pomeriggio, una scelta che ha causato un problema ai giovani che usufruiscono del trasporto pubblico: "Quando entrano a scuola alle 13, non c’è possibilità di utilizzare il trasporto pubblico, se non quella di andare a scuola alle 9,30, ma non siamo contenti che i nostri figli, minorenni restino a zonzo per tre ore". Si entra alle 13 e si esce alle 16,45, questo a classi alterne di settimana in settimana.

Il problema del trasporto pubblico è stato avvertito da alcune famiglie di Trecastelli: "Ci siamo rivolti all’azienda che si occupa del trasporto, ma ci hanno detto che loro non possono fare nulla, così abbiamo deciso di cercare di unirci tra famiglie che hanno lo stesso problema" prosegue una mamma. Per cercare di reperire persone che hanno a che fare con lo stesso disagio, è stato inserito un post sulla pagina ‘Sei di Trecastelli se…’ del social network Facebook: "Ci affidiamo a questa rete per sapere chi tra i residenti di Trecastelli, in particolare nelle frazioni di Ripe, Castel Colonna e Monterado, ha figli iscritti al Corinaldesi ed è interessato dalla problematica dell’orario scolastico e del trasporto per raggiungere la scuola. Vi saremmo molto grati se poteste farcelo sapere. Grazie anticipatamente!" si legge nel post. Alcune famiglie si sono già accodate, mentre altre hanno contattato direttamente chi ha inserito il post nella speranza di arrivare presto a una soluzione.