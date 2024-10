Corinaldesi, si cerca di evitare il doppio turno

Un investimento da oltre 500 mila euro, è questo il costo dei moduli a cui si pensa per sopperire al problema legato alla mancanza delle aule. Soldi che la Provincia si troverebbe a sborsare per sei mesi, un’occupazione temporanea che non necessita di particolari permessi e che consente di trovare una soluzione in tempi brevi. L’altra soluzione, più economica e che potrebbe essere utilizzata con una durata più lunga è quella di poter usufruire dei locali sopra il centro commerciale il Molino: questo consentirebbe di utilizzare le stesse fermate dei mezzi pubblici del Campus, una situazione comoda anche per i giovani studenti che arrivano dall’hinterland. Questo sarà possibile se le lezioni si svolgeranno al mattino e non con il doppio turno come accade ora: la divisione ha creato problemi ad alcuni residenti di Trecastelli costretti ad attendere dalle 10 alle 13 prima di entrare in aula. Il motivo? L’ultima corsa disponibile è quella delle 9,30. Si sta cercando una soluzione per sopperire al problema, ma l’idea è quella che, entro dicembre gli studenti possano avere una sede stabile e possano tornare a scuola tutti al mattino e con l’orario completo. Attualmente, a turnazione, alcune classi seguono le lezioni dalle 13 alle 16,45. Un’ala era stata dichiarata inagibile a 72 ore dall’inizio delle lezioni, causando così un grave problema non solo al dirigente e al presidente della Provincia che si sono trovati 16 classi senza aula, ma anche all’Amministrazione che si è adoperata per cercare in sinergia una soluzione e che continua a monitorare la situazione.

Tra le soluzioni trovate per evitare l’attesa dei ragazzi, c’è quella di recarsi a prendere l’autobus in un’altra località di Trecastelli, ma questo comporterebbe comunque uno spostamento ulteriore a quelli preventivati dalle famiglie ad inizio anno e un’attesa anche se più breve. Nell’ala inagibile dovranno essere effettuati altri accertamenti per verificare l’entità del danno e se necessita di una ricostruzione come avvenuto per la scuola elementare Puccini: i lavori dovrebbero essere terminati entro giugno, liberando così i locali dell’ex seminario vescovile, gli stessi che poi potrebbero essere occupati dalle classi del Corinaldesi – Padovano e il Medi. Le sei classi del liceo rimaste senza aula sono attualmente ospitate da un’ala della scuola elementare Leopardi e dall’Istituto Panzini.