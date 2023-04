Corinaldo blindata per l’arrivo di Gratteri

Corinaldo blindata per la visita del Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. E’ arrivato ieri mattina nel borgo gorettiano per una lezione di Educazione Civica che in pochi dimenticheranno. Il dottor Gratteri ha parlato agli studenti in occasione del convegno di Medicina Legale organizzato a Corinaldo. Impegnato in prima linea contro la ‘ndrangheta, vive sotto scorta dall’aprile del 1989, dopo che la sua prima indagine aveva provocato le dimissioni dell’assessore alla Forestazione e fatto cadere la Giunta regionale calabrese. Un anno fa al Procuratore era stata concessa una scorta rafforzata dopo che i clan della ‘ndrangheta calabrese avevano manifestato l’intenzione di "farlo saltare in aria". Per garantire la sicurezza è stato chiuso il centro storico e apportati numerosi divieti di sosta, inoltre, la sua presenza non era stata pubblicizzata. "Vivere la vita appieno con onestà e andare avanti a testa alta", con queste parole ha conquistato l’attenzione degli studenti per una lezione di Educazione Civica che certamente lascerà il segno. Lo stesso aveva fatto vent’anni fa il Giudice Antonino Caponnetto portando agli studenti degli istituti superiori senigalliesi la sua testimonianza, infondendogli coraggio per mettere al centro di tutto l’onestà, valore che non ha prezzo. Ieri mattina il dottor Gratteri ha ripercorso la sua storia giovanile, quando già allora, decise di tenere a distanza alcuni suoi compagni che avevano atteggiamenti malavitosi e pensare a chi aveva bisogno.

"Ai nostri giovani, il futuro di Corinaldo e della società – ha dichiarato il sindaco Gianni Aloisi – non poteva essere lanciato messaggio più intenso. Sentir parlare il dottor Gratteri di integrità intellettuale e professionale, non con astrazioni ma esempi concreti, ha colpito i tanti ragazzi che hanno potuto assistere ad una lezione di Educazione Civica unica nel suo genere". Una presenza, quella di Gratteri, che non era stata pubblicizzata, ma a destare sospetti tra i corinaldesi, sono stati i numerosi divieti apportati proprio per garantire la sicurezza del Procuratore che combatte la N’drangheta. Il magistrato, da anni sotto scorta per continue minacce, ha raccontato agli studenti di convivere con la paura ma di sentirsi libero perché "Ho vissuto la mia vita appieno – le sue parole – senza sconti e pagando per dire la verità". Prima di lasciare la sala ha ricevuto da due studenti l’attestato da ‘matto’: "Che sia matto me lo dicono in tanti, ma nessuno lo aveva mai certificato". Dopo la sua partecipazione, Gratteri, scortato ha lasciato Corinaldo.

Silvia Santarelli