Corinaldo ‘borgo più apprezzato d’Italia’: il premio grazie al racconto online dei viaggiatori

Corinaldo (Ancona), 9 ottobre 2025 — Corinaldo si aggiudica il titolo di ‘Borgo più apprezzato d’Italia’, valido per la decima edizione del ‘Premio Italia Destinazione Digitale 2025’, consegnato ieri all’Italy Arena del Ttg Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana dedicata al turismo mondiale. Il riconoscimento, ideato da The Data Appeal Company in collaborazione con il Touring Club Italiano, è considerato una specie di ‘Oscar del turismo’ per la sua capacità di fotografare — attraverso dati e analisi digitali — la reputazione e la qualità dell’offerta turistica del Paese.

L’edizione 2025 ha preso in esame 29,5 milioni di contenuti online e 770 mila punti di interesse, elaborati per la prima volta con modelli di Intelligenza Artificiale generativa, per raccontare come i viaggiatori percepiscono e vivono le destinazioni italiane. Un risultato che riempie d’orgoglio le Marche. “Corinaldo è un simbolo di ciò che la nostra regione sa offrire: borghi autentici, comunità vive, paesaggi e accoglienza che lasciano il segno — ha dichiarato il presidente appena rieletto per la Regione, Francesco Acquaroli — Questo premio conferma la validità della nostra strategia di valorizzazione dei borghi, che mette al centro le persone, la qualità della vita e la comunicazione digitale come volano di promozione turistica”.

La consegna del premio al sindaco Gianni Aloisi

Il premio grazie alle sua reputazione digitale

Il premio è stato consegnato durante lo speech ‘No-click Era – Dai click alle conversazioni: come l’IA sta trasformando le destinazioni e il turismo’, che ha approfondito l’evoluzione del racconto dei territori nell’era dell’intelligenza artificiale: non più solo dati e recensioni, ma conversazioni digitali che permettono di capire meglio i desideri dei viaggiatori e di rispondere con esperienze personalizzate e sostenibili. Con le sue mura medievali intatte, le tradizioni popolari e un’offerta culturale sempre più vivace, Corinaldo ha saputo incarnare la filosofia di ‘Marche, Regione dei Borghi’, progetto che punta a rendere i piccoli centri protagonisti di un turismo identitario, sostenibile e di qualità. La sua reputazione digitale è cresciuta grazie alla capacità di unire bellezza, autenticità e ospitalità, valori che emergono in ogni racconto online di chi la visita.

Il Premio Italia Destinazione Digitale, giunto al suo decennale, resta l’unico riconoscimento basato su indicatori oggettivi di reputazione: sentiment online, qualità dell’ospitalità, eccellenza enogastronomica e coerenza dell’esperienza turistica. L’alleanza con il Touring Club Italiano, istituzione storica del turismo culturale, conferisce ulteriore prestigio a un premio che celebra le eccellenze italiane in chiave innovativa.

Corinaldo, il borgo che incanta

Corinaldo è un gioiello avvolto nelle sue mura. Un chilometro di cinta medievale perfettamente conservata avvolge il centro storico, un labirinto di vicoli, scalinate e torri che raccontano secoli di storia e orgoglio. Passeggiando lungo la Piaggia, la celebre scalinata con il pozzo, si incontrano palazzi nobiliari, chiese, torrioni e il raffinato Teatro Carlo Goldoni, restaurato e oggi cuore pulsante della vita culturale.

Fondata — secondo la tradizione — dai profughi della distrutta Suasa romana, venne definito “il paese più bello del mondo” da Mario Carafòli, giornalista de La Stampa e poi de La Gazzetta del Popolo. Dalla potenza delle sue mura rinascimentali ai paesaggi che digradano verso il mare e l’Appennino, tutto qui parla di armonia tra uomo e natura.

Città natale di Santa Maria Goretti, Corinaldo celebra ogni anno la sua storia con rievocazioni come la Contesa del Pozzo della Polenta e la Festa delle Streghe, tra i più suggestivi eventi dell’estate marchigiana. Un borgo che non smette di incantare e che oggi, grazie anche al linguaggio del digitale, porta nel mondo la sua immagine di autenticità, bellezza e accoglienza senza tempo.