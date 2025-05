Corinaldo celebra Nicola Manna e Corinaldo Calcio a 5 per i successi sportivi

"La nostra città è piena di cose per le quali andare orgogliosi: oggi parliamo di sport e persone". Inizia così, con la presidente del Consiglio Comunale di Corinaldo, Laura Pierangeli, la cerimonia di premiazione di Nicola Manna, capomeccanico del team Ducati Pramac Racing, il primo team indipendente a vincere, lo scorso dicembre, il Campionato del Mondo piloti di MotoGP, e della squadra Corinaldo Calcio a 5 fresca vincitrice del campionato nazionale di serie B, il prossimo anno, per la prima volta, tra le protagoniste di A2. In una sala consiliare "Arnaldo Ciani" gremita, con la Giunta comunale al completo, è stato reso omaggio alle due eccellenze corinaldesi. "Corinaldo vi ringrazia - dice il sindaco, Gianni Aloisi -. Alla squadra del Corinaldo Calcio a 5 dico che, passo dopo passo siete riusciti a raggiungere un traguardo all’inizio forse impensabile, siete il nostro orgoglio". Poi, rivolgendosi a Nicola Manna: "Qualche giorno fa parlavamo, in un incontro pubblico, di alcune professionalità in via d’estinzione: tu sei il capomeccanico di un grande team, che tu possa essere d’esempio per tanti giovani". La parola è poi passata al vice sindaco e assessore allo Sport, Luca Olivieri: "In questa storia, esistono dei parallelismi tra motociclismo e calcio a 5: a un certo punto il campionato del Corinaldo C5 sembrava un duello tra moto, con curve e sorpassi, fino alla bandiera a scacchi nell’ultima giornata, a simboleggiare la fine di un percorso e la vittoria; così come Nicola, anche lui conosce il valore di far parte di una squadra. Due storie che sottolineano la coesione e la perseveranz. Siamo orgogliosi di essere corinaldesi".

La parola è poi passata al patron del Corinaldo Calcio a 5, Luca Bucci: "Questa vittoria è la vittoria di un’organizzazione che opera per una crescita costante dei giovani del territorio, che poi sono quelli che ci hanno regalato questo splendido risultato. Non abbiamo un giocatore che vince il campionato, ma tante persone fantastiche, dentro e fuori il campo". Prima delle foto di rito, l’intervento di Nicola Manna: "Nel 2023 abbiamo vinto il Mondiale team, nel 2024 il titolo piloti: per far sì che si avveri tutto ciò, devi essere una squadra, la vittoria si costruisce dall’inizio, insieme. E devi essere competitivo, non basta la passione per raggiungere l’obiettivo".

Alice Mazzarini