Corinaldo conquista la serie A2: una storica promozione nel futsal

Il Corinaldo è in serie A2. A dieci anni esatti dalla conquista della serie B (stagione 2014/15). Il Corinaldo pareggia a Teramo e, nonostante il Città di Chieti vinca con l’Etabeta Fano e arrivi a pari punti, la differenza reti negli scontri diretti è a favore del Corinaldo capolista, che conquista così una storica serie A2.

La sliding door della formazione corinaldese è a Faenza, dove cambia passo, vincendo su quella che in quel momento è la capolista. Poi il sorpasso a Corinaldo, nella penultima giornata, con la vittoria sul Recanati. Ieri a Teramo l’apoteosi: il Corinaldo conquista un posto nella storia del futsal, vincendo per la prima volta il campionato nazionale. Ad applaudirlo gli oltre duecento tifosi accorsi.

"Ritorno e ritrovo una squadra altamente preparata e motivata – il commento a caldo di mister Massimo Tinti, ritornato dopo dieci anni sulla panchina della prima squadra corinaldese, alla sua prima stagione in B –. Durante la stagione nessuno si è sottratto, e anche chi ha avuto meno spazio si è fatto trovare sempre pronto. Dopo la vittoria con lo Jesi ho iniziato a capire che potevamo farcela. Oggi (ieri,ndr) pur non facendo una partita brillantissima, abbiamo vinto. Siamo in serie A2. Missione compiuta".

Uno degli artefici della vittoria è Michele Micci, già presente nel 2015: "Ho chiuso un cerchio. Dieci anni fa eravamo pronti, ci eravamo andati già vicini gli anni prima. Quest’anno ho capito che potevamo farcela i primi cinque minuti di Faenza, lì ho capito che il campionato non era finito, che potevamo riuscire nell’ennesima impresa".

Ultima parola al capitano, Tommaso Campolucci, dal 2010 con indosso i colori corinaldesi, dalla Juniores all’U21, dalla serie D fino alla C1. Fino ai dieci anni di B: "Qui è tutta passione. Finalmente dopo tante salvezze, ci siamo presi quello che ci spettava; abbiamo raccolto i frutti, con pazienza, anno dopo anno, gara dopo gara. La squadra non ha mai mollato. Da capitano sono orgoglioso di tutti, anche di me stesso. Dedico questa vittoria a tutti i tifosi, erano in tantissimi, è stato tutto bellissimo tutto".

Alice Mazzarini