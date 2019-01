Corinaldo (Ancona), 23 gennaio 2019 – L'aveva promesso e Francesco Totti è certamente un uomo di parola. “Mi raccomando reagisci e ti aspetto a Trigoria il prima possibile. Un abbraccio”. E così è stato. Il ragazzo, maggiorenne da pochi giorni, che era rimasto schiacciato nella tremenda calca della discoteca di Corinaldo finendo in coma, è stato ospite del grande campione nel campo di allenamento della Roma.

Il ragazzo, calciatore in erba e tifosissimo di Totti e della Roma, è rimasto alcuni, lunghissimi, giorni in un letto di Torrette a lottare per la vita. E già allora era partito un tam tam sui social. “Francè, ha bisogno di te, vieni in ospedale a Torrette”, aveva rilanciato gli amici. Poche ore dopo la risposta di Totti era stata affidata a un video nel quale lo invitata a una visirta alla sede della amata Roma. Poi la dimissioni dall'ospedale e la lenta ripresa della normalità, con in cuore una speranza. E qualche giorno fa è arrivato il momento di quell'incontro specialissimo. “Oggi posso dire di aver realizzato un sogno che ho inseguito fin da piccolo. Un'emozione unica che non potrò mai scordare”, scrive su Instagram.

