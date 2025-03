Corinaldo in lutto: morta. Luisa Carafòli

"Era una donna energica e decisiva". Corinaldo piange la scomparsa di Luisa Brondo in Carafòli. "Abbiamo appreso la notizia con grande tristezza – afferma il sindaco Gianni Aloisi – perché con lei se ne va una persona che tanto ha dato, e aveva da dare, alla vita culturale del nostro paese". Luisa Brondo era infatti la moglie del giornalista e fotografo corinaldese Mario Carafòli dell’omonimo premio di fotografia. "Quale Vice Presidente del Concorso fotografico, dedicato al marito Mario, Luisa è stata fino all’ultimo strenua sostenitrice del valore della fotografia come opera d’arte e non ha fatto mai mancare la sua partecipazione alle attività del premio". "Era una donna energia e decisiva, l’Amministrazione comunale – conclude il sindaco – e la comunità si unisce al dolore della figlia Domizia Carafòli e a tutta la giuria del Premio se da un lato ne piangiamo la perdita, dall’altro è nostro dovere conservarne la memoria".