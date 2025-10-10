Corinaldo, l’amatissimo: "Ecco la nostra ricetta"

Il Borgo più apprezzato d’Italia è Corinaldo: il riconoscimento è arrivato nell’ambito della decima edizione del Premio Italia Destinazione Digitale 2025, conferito presso l’Italy Arena Travel Experience, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, in corso a Rimini fino al 10 ottobre.

"Ci speravamo, ma quando arriva un riconoscimento senza preavviso, è sempre inaspettato – spiega Gianni Aloisi (in foto), sindaco di Corinaldo –. Ci abbiamo lavorato molto, non solo noi, ma anche le precedenti amminnistrazioni: è stato un lavoro di sinergia a cui abbiamo partecipato tutti, non solo noi amministratori, ma anche le attività, gli esercizi".

Un plauso arriva anche dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli, fresco di riconferma: "Questo riconoscimento è sicuramente un motivo di soddisfazione", ha commentato il governatore.

Corinaldo, secondo Acquaroli, è un simbolo di tutto ciò che le Marche sanno offrire, un borgo in cui, come in un prisma, riecheggia il dna dei tanti omologhi che punteggiano l’entroterra marchigiano : "Un borgo autentico, comunità vive, paesaggi e panorami mozzafiato, e un’accoglienza che lascia il segno".

Una promozione turistica, quella della Regione Marche, che del resto punta molto sui borghi: "Il Castello, le mura, il panorama, caratterizzano Corinaldo in modo particolare: è importante anche il lavoro dei corinaldesi e delle associazioni che caratterizzano il nostro piccolo Comune – prosegue Aloisi –. Dopo un anno di stop, nel 2025, per il 25esimo anno, torna anche la festa di Halloween, con tante novità: il tema di quest’anno sarà ‘Brividi d’argento’.

Una diversificazione che, col tempo, ha avuto i suoi frutti.

Non tutti coloro che arrivano a Corinaldo hanno contezza di chi sia il personaggio più celebre fra quelli nati qui: il borgo gorettiano punta ancora sul turismo religioso – "è un segmento che sta crescendo", prosegue il sindaco, "ma ci sono anche persone che vengono a Corinaldo senza sapere che è il paese natale della santa".

La casa natale di Maria Goretti in Contrada Pregiagna, con gli oggetti e gli arredi originali della famiglia, è un museo e un luogo di pellegrinaggio. In questo momento è in corso un restyling nel Santuario, per risistemare i danni del sisma e ridonare agli spazi anche un’adeguata illuminazione".

Come dichiarato dal primo cittadino, in passato si è lavorato per mettere Corinaldo sotto i riflettore: "Il compianto Livio Scattolini ci ha inserito nei Borghi più belli d’Italia – afferma il sindaco – poi la bandiera arancione, ma anche tante manifestazioni, lanciate dalle associazioni: tra queste ci sono i ‘Matti di Corinaldo’, che ogni anno a Misano danno vita a un evento che raduna migliaia di persone".

Tanti anche i bandi a cui il Comune ha partecipato per reperire fondi: "Abbiamo sfruttato al massimo ogni opportunità – spiega il sindaco – e continueremo a farlo, perché siamo sulla strada giusta".

Corinaldo negli ultimi anni è stata spesso ricordata quale teatro della strage della Lanterna Azzurra, dove l’8 dicembre 2018 persero la vita sei minorenni e una mamma.

Su questo specifico tema, tuttavia, il sindaco preferisce essere laconico, come forma di rispetto nei confronti di chi convive con una ferita che non si è rimarginata: "La magistratura sta lavorando e non entro nel merito", conclude il primo cittadino.