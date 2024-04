Corinaldo, lo stadio cambia nome: sarà intitolato a Nicola Saccinto

Intitolato a Nicola Saccinto lo stadio di Corinaldo dove milita la squadra calcistica locale, attualmente in Seconda Categoria. L’intitolazione avverrà oggi dalle ore 15 nel campo sportivo attualmente noto come stadio del Borgo. Dopo una esibizione del settore giovanile corinaldese, alle 16 la cerimonia vera e propria: quindi un triangolare tra i grandi, con Corinaldo, Barbara Monserra e Senigallia Calcio. Saccinto, corinaldese, è scomparso a 79 anni nel 2022: oltre che dirigente della squadra locale di cui fu cofondatore, era stato consigliere e vice-presidente sia della Figc Marche che della Lega Nazionale Dilettanti per l’area centro. Era stato anche capo delegazione della rappresentativa azzurra dilettanti. "Alla fine degli anni ‘60, Nicola Saccinto e il suo amico Nicola ’Lelle’ Bartera hanno ridato vita alla gloriosa Società Sportiva Spes per poi trasformarla, nel 1971, in Corinaldo Calcio riportando entusiasmo e passione per il calcio nel nostro Paese - sottolinea la società calcistica corinaldese per bocca dell’attuale presidente Tonino Dominici - Nicola Saccinto si è distinto per generosità e spirito di servizio anche in ambito sociale e culturale partecipando alla crescita e all’affermazione di associazioni culturali, benefiche e di promozione turistica di Corinaldo. Nel caso di Nicola, quello che ha fatto nella sua vita rappresenta il suggello di un’amicizia grande, sincera e disinteressata con la comunità di Corinaldo, considerata la sua seconda famiglia e, in particolare, con i giovani e lo sport". Saccinto, per decenni, ha rappresentato una figura importante del calcio marchigiano e oggi il suo Comune lo ricorderà con l’intitolazione del campo sportivo – che nell’occasione verrà riaperto dopo lunghi lavori di adeguamento – per il suo impegno nel mondo del dilettantismo e scolastico.

Andrea Pongetti