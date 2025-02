Corinaldo, nasce la comunità energetica

Dopo il Comune di Trecastelli, anche il Comune di Corinaldo ufficializza l’iter per la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile in occasione dell’iniziativa M’illumino di meno, proponendo una settimana di sensibilizzazione al consumo consapevole di energia e di innovazione. Tra i più significati: spegnere le luci del palazzo comunale domani e sabato la piantumazione di alberi, uno per ogni nuovo nato. "Una nostra tradizione densa di significati nella quale questa Amministrazione ha sempre creduto - commenta il sindaco, Gianni Aloisi - nell’ultima seduta di Giunta abbiamo deliberato la creazione di comunità energetiche rinnovabili al fine di promuovere la nascita delle comunità energetiche e contribuire, così, alla realizzazione di sistemi condivisi e sostenibili di produzione e di uso dell’energia a km 0".

I cittadini potranno quindi consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta ed auto-consumata, secondo le disposizioni vigenti in materia.

"Il ruolo del Comune è perciò centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini" conclude il sindaco,