Ancona, 5 marzo 2020 - Sono arrivati in tribunale con la mascherina in viso, scortati dalla polizia penitenziaria e hanno preso posto in aula per assistere all’udienza davanti al gup Paola Moscaroli dove si procede con il rito abbreviato. Nessun rinvio questa mattina per l’emergenza Coronavirus per la banda dello spray responsabile della strage avvenuta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. I sei imputati della Bassa Modenese c’erano tutti, tradotti con i blindati dalle carceri dove sono in custodia cautelare a Palazzo di Giustizia.

Un’ora di udienza durante la quale sono state presentate le costituzioni di parti civili: una 70ina tra persone fisiche, una associazione per vittime di violenze, la Regione Marche, il Comune di Corinaldo e anche la società di gestione della discoteca, la Magic Srl. Dei familiari delle vittime c’era solo il fratello di Benedetta Vitali, Francesco. Il gup ha stilato poi il lungo calendario di udienza durante il quale verranno discussi gli abbreviati. Queste le prossime date: 2 e 16 aprile, 7 e 28 maggio, 11 e 25 giugno e 9 luglio.

Questa mattina si è proceduto alla richiesta di costituzione delle parti civili: un centinaio, considerando i familiari delle vittime e dei feriti, Regione Marche, comune di Corinaldo e Garante regionale per i diritti. Ugo Di Puorto, Andrea Cavallari, Moez Akari, Raffaele Mormone, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah sono regolarmente presenti in aula: sono accusati di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere, lesioni personali anche gravi e singoli episodi di rapine e furti con strappo messi a segno in diversi locali notturni, con le stesse modalita' messe in atto quella notte a Corinaldo.

I legali degli imputati ora avranno tempo fino al 22 marzo per presentare eventuali eccezioni sulla costituzione delle parti civili. L'avvocato Mario Marchiò, difensore di Souhaib Haddada, all'uscita dal tribunale ha annunciato alcune eccezioni relative ai capi di imputazione attribuiti al suo assistito, "in particolare l'associazione per delinquere e il foro (Ancona, ndr.)". Il legale ha ribadito che, la notte della strage, Haddada "non ha maneggiato nessun tipo di spray: con l'associazione a delinquere sono tutti dentro, ma se salta verranno fuori le responsabilità di ognuno".

Sotto la lente d'ingrandimento degli avvocati delle sei vittime della strage sono finite, invece, soprattutto le richieste di costituirsi presentate dal comune di Corinaldo e dalla Magic (società che gestiva il locale, ndr), in quanto direttamente coinvolti nel secondo filone dell'inchiesta legata alla strage al 'Lanterna Azzurra Clubbing', sulle autorizzazioni concesse al locale e sul rispetto delle norme di sicurezza.



Per le nuove disposizioni in materia di contenimento dell'infezione da coronavirus, i circa 40 avvocati delle parti civili presenti oggi sono stati riuniti nella biblioteca del palazzo di giustizia e ammessi all'aula del gip in gruppi di cinque. Per le stesse ragioni, i legali dei sei componenti della 'banda dello spray', non hanno avuto contatti diretti con gli imputati.