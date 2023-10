Corinaldo, si dimette l’assessore. Rotatori: "Non ci sono le condizioni"

A poco più di un anno dall’insediamento la Giunta Aloise di Corinaldo perde un pezzo. L’assessore Barbara Rotatori, scelta come esterno e con delega all’urbanistica, ambiente e Protezione Civile, ha rassegnato le dimissioni "perchè non ci sono più i presupposti per andare avanti". Il sindaco, accettando le dimissioni, ha annunciato di avere già avviato le consultazioni per procedere con la nomina di un nuovo assessore. "Barbara Rotatori ha svolto con dedizione e competenza il suo ruolo grazie anche alla sua indiscussa esperienza professionale - commenta il sindaco Aloisi -. Importante, e per questo intendo ringraziarla, il suo apporto nelle emergenze che hanno investito il nostro territorio. Su tutte il suo impegno nell’alluvione". Si apre dunque un nuovo capitolo dell’Amministrazione Aloisi.