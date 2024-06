Corinaldo tra i borghi più belli d’Italia. Sorpresa, c’è la "Notte romantica"

Corinaldo si prepara a vivere una delle sue giornate più caratteristiche ed emozionanti. Parliamo della "Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia", iniziativa nazionale che ogni anno coinvolge la cittadina marchigiana. Sabato sarà dunque la giornata dedicata all’amore e al romanticismo, gli stessi che la manifestazione celebra ormai da nove anni, avendo come scenario gli affascinanti centri storici di alcuni dei borghi più suggestivi del nostro Paese. La "Notte Romantica" in realtà prenderà il via nel tardo pomeriggio (18.30), con una visita guidata gratuita (necessaria la prenotazione) che ha come obiettivo quello di far scoprire ai partecipanti il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico della ‘Città Palcoscenico’.

L’itinerario prevede tappe nei luoghi più suggestivi del centro storico, primo fra tutti il Giardino degli Innamorati, dove campeggiano l’originale panchina del Bacio e l’installazione fotografica di Lorenzo Cicconi Massi. Il percorso prosegue lungo la Piaggia fino a Porta Santa Maria del Mercato, per risalire fino alla novità di quest’anno: il Piazzale della Torre della Rotonda, un magnifico punto panoramico appena riaperto al pubblico. La visita si conclude ai Landroni, altro suggestivo angolo del centro storico corinaldese. Al termine della visita è prevista una pausa libera per scoprire le specialità proposte dai ristoranti del Borgo.

La serata riparte alle ore 21.30 con due momenti dedicati allo spettacolo. Nel Piazzale della Torre della Rotonda salirà sul palco la formazione Oasi di Parole e Musica, che presenterà un recital dal titolo ‘Echi antichi nella voce di madre terra’, un intreccio tra prosa e concerto di grande valore umano, sociale e ambientale. Accompagnano la voce recitante di Roberta Arduini tre valenti musicisti: Paride Battistoni, violino, Jacopo Mariotti, violoncello, e Diego Gasperi, pianoforte. La musica troverò spazio anche in largo XVII settembre 1860 con la Gabba Cover Band, la quale proporrà un tributo a Francesco Gabbani che ripercorre il repertorio del cantautore dalle origini alle canzoni più conosciute. Aperti fino alle 23 anche i luoghi della cultura di Corinaldo: il Teatro Goldoni, la Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari e la Civica Raccolta d’Arte ‘Ridolfi’, che ospita la sezione archeologica dedicata ai reperti della Tomba del Principe. Info e prenotazioni 0717978636, iat1@corinaldo.it e www.corinaldoturismo.it.